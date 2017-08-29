ПАО "Укртранснафта" в январе-июне 2017 года сократило чистую прибыль на 22,4% (на 166,806 млн грн) по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года - до 577,364 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за первое полугодие возрос на 8,2% (на 133,443 млн грн) - до 1 млрд 780,159 млн грн, тогда как валовая прибыль - сократилась на 13,6% (на 127,965 млн грн), до 813,903 млн грн.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июне 2017 года увеличился на 5% (на 320,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6 млн 797,3 тыс. тонн.

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-июне 2017 года составил 948,8 тыс. тонн, что на 34,8% (на 244,7 тыс. тонн) больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

"Укртранснафта" в 2016 году снизила чистую прибыль на 5,6% (на 90,682 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 519,285 млн грн, тогда как чистый доход увеличился на 5,2% (на 174,744 млн грн) - до 3 млрд 504,625 млн грн

В структуре выручки 3 млрд 336,433 млн грн было получено от транзита нефти, 113,642 млн грн - от поставки на НПЗ Украины, 54,55 млн грн - от других видов деятельности.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.