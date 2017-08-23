ООО "Фоззи-Фуд" (Вишневое Киевской обл.), входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев) и ранее развивающее в Украине сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", в январе-июне 2017 года получило 245,634 млн грн чистой прибыли против 618,871 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход сократился в 37 раз - до 491,328 млн грн.

Валовая прибыль компании по итогам шести месяцев текущего года снизилась в 433 раза - до 8,452 млн грн, убыток от операционной деятельности - втрое, до 65 млн грн.

Кроме того, непокрытый убыток компании за полугодие сократился на 7,2% к началу года - до 2,432 млрд грн, текущие обязательства - в 6,6 раза, до 1,554 млрд грн, долгосрочные - в 64 раза, до 35,557 млн грн.

ООО "Фоззи-Фуд" - структурная единица ТПГ Fozzy Group - зарегистрировано в декабре 2002 года. Ранее занималась развитием сети супермаркетов "Сильпо" в Украине.

Как указывается на веб-сайте "Сильпо", в настоящее время развитием сети занимается ООО "Сильпо-Фуд" (Киев).

ООО "Сильпо-Фуд" создано в начале августа 2016 года.

Согласно информации в Едином госреестре, учредителем ООО является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев), конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман.

В Fozzy Group агентству "Интерфакс-Украина" появление нового юрлица объяснили созданием новой торговой сети "Траш!" ("Thrash!"), о запуске которой было официально объявлено компанией 17 августа 2016 года.

Зарегистрированный капитал ООО "Сильпо-Фуд" составляет 10 тыс. грн.

Согласно данным веб-сайта Fozzy Group, сеть супермаркетов "Сильпо" включала 263 торговых объекта в 60 городах Украины.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Фоззи-Фуд" являются ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (99,9668%) и ООО "Сильпо-Фуд" (0,0332%, оба - Киев).

Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" составляет 1 млрд 976,836 млн грн. Конечным бенефициаром компании выступает Владимир Костельман.