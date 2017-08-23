Финансовые новости
- |
- 23.08.17
- |
- 23:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Фоззи-Фуд" за 6 мес.-2017 получила 245,6 млн грн чистой прибыли
16:20 23.08.2017 |
ООО "Фоззи-Фуд" (Вишневое Киевской обл.), входящее в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев) и ранее развивающее в Украине сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", в январе-июне 2017 года получило 245,634 млн грн чистой прибыли против 618,871 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.
Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход сократился в 37 раз - до 491,328 млн грн.
Валовая прибыль компании по итогам шести месяцев текущего года снизилась в 433 раза - до 8,452 млн грн, убыток от операционной деятельности - втрое, до 65 млн грн.
Кроме того, непокрытый убыток компании за полугодие сократился на 7,2% к началу года - до 2,432 млрд грн, текущие обязательства - в 6,6 раза, до 1,554 млрд грн, долгосрочные - в 64 раза, до 35,557 млн грн.
ООО "Фоззи-Фуд" - структурная единица ТПГ Fozzy Group - зарегистрировано в декабре 2002 года. Ранее занималась развитием сети супермаркетов "Сильпо" в Украине.
Как указывается на веб-сайте "Сильпо", в настоящее время развитием сети занимается ООО "Сильпо-Фуд" (Киев).
ООО "Сильпо-Фуд" создано в начале августа 2016 года.
Согласно информации в Едином госреестре, учредителем ООО является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев), конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман.
В Fozzy Group агентству "Интерфакс-Украина" появление нового юрлица объяснили созданием новой торговой сети "Траш!" ("Thrash!"), о запуске которой было официально объявлено компанией 17 августа 2016 года.
Зарегистрированный капитал ООО "Сильпо-Фуд" составляет 10 тыс. грн.
Согласно данным веб-сайта Fozzy Group, сеть супермаркетов "Сильпо" включала 263 торговых объекта в 60 городах Украины.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Фоззи-Фуд" являются ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (99,9668%) и ООО "Сильпо-Фуд" (0,0332%, оба - Киев).
Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" составляет 1 млрд 976,836 млн грн. Конечным бенефициаром компании выступает Владимир Костельман.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проклятое наследство Тимошенко. Как подразнить Путина крымским шельфом
|Финрезультаты большого и среднего бизнеса Украины выросли втрое
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во II кв.-2017 вырос на 7,7% - Госстат
|ГФС разъяснила налогообложение отдельных видов доходов физлиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|КП Киевпастранс объявило тендер на закупку автоматизированных систем оплаты проезда
|"Фоззи-Фуд" за 6 мес.-2017 получила 245,6 млн грн чистой прибыли
|Винницкий молокозавод "Рошен" в І пол.-2017г расширил географию экспортных поставок на 4 страны
|Укртелеком подал встречный иск на Ощадбанк
|Благотворительный фонд Alpari подвел итоги 1-й половины 2017 года
|Экс-министр угольной промышленности Тополов сконцентрировал 90,5% банка "Земельный капитал"
Это интересно
|В 2018 году NuTonomy запустит в Сингапуре сервис роботакси
|Марк Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes
|Volkswagen решился на выпуск электровэна в духе классического Microbus
|Хакеры все чаще сдают трояны в аренду
|Hyundai сконцентрируется на электромобилях вместо машин на топливных элементах
|Украинский стартап DMarket по продаже предметов из виртуальных игр на первом этапе ICO привлек около $11,5 млн
|Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс.