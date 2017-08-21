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Мотор Сич показала новый украинский вертолет
09:17 21.08.2017 |
Компания Мотор Сич 19 августа в Запорожье презентовала украинский вертолет Надія. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.
По словам президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, для создания первого украинского вертолета понадобилось 10 лет.
"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом, мы дали ему название Надія. Это ... наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня положен старт новой индустрии", - сказал Богуслаев.
Ранее сообщалось, что Мотор Сич в 2018 г. планирует начать выпуск собственных вертолетов в Запорожье.
Надія - гражданский вертолет, рассчитанный на семь пассажиров с дальностью полета 1000 км. Он может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также для нужд санавиации.
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