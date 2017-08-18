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Муж первого замминистра финансов Маркаровой Волынец сконцентрировал 77,5% Аккордбанка
10:15 18.08.2017 |
Муж первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец сконцентрировал 77,546% акций Аккордбанка (Киев).
Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
Волынец увеличил свой пакет акций с 56,73% до 77,55%.
В то же время Светлана Фесенко уменьшила свою долю в капитале банка с 23,86% до 12,38%, а Анатолий Гулей с 11,785% до 6,115%.
Ранее Волынец был членом набсовета Ощадбанка и совладельцем ликвидируемого Актив-банка.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 66-е место (574,4 млн гривен) среди 88 действующих банков.
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