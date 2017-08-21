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Морской порт "Черноморск" в январе-июле увеличил перевалку грузов на 7%
08:04 21.08.2017 |
Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе-июле 2017 года увеличил перевалку грузов на 7% по сравнению с январем-июлем 2016 года - до 9,64 млн тонн.
Согласно оперативной информации Администрации морских портов Украины, предприятие нарастило перевалку экспортных грузов на 14,8% - до 7,87 млн тонн, тогда как импортных снизило на 11,3% - до 1,35 млн тонн.
Перевалка транзитных грузов сократилась на 23,2% - до 0,42 млн тонн, тогда как каботажных практически не осуществлялась.
Перевалка наливных грузов в январе-июле 2017 года увеличилась на 27% - до 1,02 млн тонн за счет роста отгрузки масла на 28,2% - до 0,96 млн тонн, перевалка тарно-штучных - на 28,2%, до 1,84 млн тонн.
Перевалка сухих сыпучих грузов возросла на 0,1% - до 6,78 млн тонн: падение рудных грузов в 2,8 раза - до 0,7 млн тонн было компенсировано ростом хлебным грузов на 20,5% - до 4,54 млн тонн.
Как сообщалось, за первое полугодие 2017 года порт увеличил перевалку грузов на 6,9% - до 8,278 млн тонн за счет роста экспортных грузов на 16% - до 6,853 млн тонн, тогда как перевалка импортных сократилась на 17,5% - до 1,084 млн тонн, транзитных - на 32%, до 340 тыс. тонн.
Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов - наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта - свыше 30 млн тонн.
Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.
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