ЕЦБ разрешил Минфину Украины получить квалифицированное участие в латвийском ПриватБанке

Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал согласие на получение Украиной в лице Министерства финансов квалифицированного участия в АО "ПриватБанк" (Латвия), сообщается на веб-сайте Минфина.

"Комиссия рынка финансов и капитала Латвии и ЕЦБ оценили соответствие ПАО КБ "ПриватБанк" (Украина) критериям Директивы ЕС о требованиях к капиталу IV (CRD IV) и положениям "Общих рекомендаций относительно квалифицированного участия". По результатам оценки ЕЦБ принял решение о предоставлении согласия на получение государством Украина в лице Министерства финансов квалифицированного участия в АО "ПриватБанк" (Латвия)", - указано в сообщении.

Минфин напоминает, что необходимость в получении квалифицированного участия связана с переходом в госсобственность ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев), которому прямо принадлежит 46,54% акций АО "ПриватБанк" (Латвия).

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (230,953 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

