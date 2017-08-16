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Антонов получил нового руководителя
13:57 16.08.2017 |
И. о. президента ГП Антонов назначен Александр Кривоконь. Соответствующий приказ подписан 15 августа 2017 г. в Госконцерне Укроборонпром, сообщает пресс-служба концерна.
"Основанием для такого кадрового решения стала успешная работа Александра Кривоконя в должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), входящей в состав ГК Укроборонпром. За полгода своей деятельности Александр Кривоконь успешно реализовал на ХГАПП антикризисную стратегию, что позволило осуществить первые шаги для реанимации ведущего харьковского предприятия и обеспечить его заказами", - сказано в сообщении.
Ранее Кривоконь занимал руководящие должности на многих отечественных предприятиях, в частности на ГП ПО Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова, ГП Завод им. В.А. Малышева , корпорации Горные машины (ныне - Corum group) и др.
15 августа сообщалось, что президент ГП Антонов Александр Коцюба принял решение подать в отставку и вернуться в частный бизнес.
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