Антонов получил нового руководителя

И. о. президента ГП Антонов назначен Александр Кривоконь. Соответствующий приказ подписан 15 августа 2017 г. в Госконцерне Укроборонпром, сообщает пресс-служба концерна.

"Основанием для такого кадрового решения стала успешная работа Александра Кривоконя в должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), входящей в состав ГК Укроборонпром. За полгода своей деятельности Александр Кривоконь успешно реализовал на ХГАПП антикризисную стратегию, что позволило осуществить первые шаги для реанимации ведущего харьковского предприятия и обеспечить его заказами", - сказано в сообщении.

Ранее Кривоконь занимал руководящие должности на многих отечественных предприятиях, в частности на ГП ПО Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова, ГП Завод им. В.А. Малышева , корпорации Горные машины (ныне - Corum group) и др.

15 августа сообщалось, что президент ГП Антонов Александр Коцюба принял решение подать в отставку и вернуться в частный бизнес.