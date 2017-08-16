Покупателем блокирующего пакета акций (25%) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" во время аукциона Фонда государственного имущества (ФГИ) в среду выступила входящая в группу СКМ компания Ornex, сообщается в пресс-релизе группы.

"Для СКМ приобретение на приватизационном аукционе 25% пакета акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" – это портфельная инвестиция. Стратегическое управление было и остается за ДТЭК как мажоритарным акционером, владеющим 71,5% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", - указано в документе.

Как сообщалось, ФГИ Украины на аукционе 16 августа реализовал 16 млн 379,295 тыс. акций (25% ценных бумаг) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по цене 8,78 грн за шт. На покупку пакета ценных бумаг претендовал лишь один участник торгов, соответственно он был реализован по стартовой цене.

Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Для сравнения последняя сделка с акциями "ДТЭК Донецкоблэнерго" на фондовой площадке "Украинская биржа" (УБ) зафиксирована 26 мая 2017 года. Курс ценных бумаг по итогам сделки составил 5,9 грн за акцию.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Компания СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

В группу СКМ входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.