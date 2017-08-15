Жизнь после национализации: чем сейчас живут айтишники Привата

Часть open space разработчиков Центра электронного бизнеса

После национализации Приватбанка у многих участников банковского рынка и IT-экспертов возник вопрос: продолжит ли теперь госбанк внедрять и развивать новые сервисы? Не уйдет ли костяк команды ИТшнков в новые проекты?

Журналистка LIGA.net побывала в Центре электронного бизнеса ПриватБанка в Днепре, чтобы узнать, изменилось ли что-то в работе инновационного отдела.

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Приват начал становиться технологически продвинутым банком в частности благодаря своему Центру электронного бизнеса (ЦЭБ). Он появился еще в 2002 году и работал под началом заместителя председателя правления Александра Витязя вплоть до национализации банка в конце прошлого года. За время руководства Витязя в ЦЭБе придумали интернет-банк Приват24, платежную систему LiqPay, облачную операционную систему Corezoid.

После национализации Приватбанка, правила игры в его IT-подразделениях несколько изменились. Права на систему интернет-банкинга Приват24 вместе с остальными активами перешли в собственность государства.

Но у облачной операционной системы Corezoid - ядра онлайн-сервисов банка и своего рода "клея" для десятков тысяч микропроцессов Привата - была другая судьба. Как выяснилось, она принадлежала американской компании Middleware Inc (Делавер). Об этой компании практически ничего не было известно. Кроме того, что она была основана в августе 2014 года.

После национализации у многих представителей IT-рынка возник вопрос, продолжат ли IT-сервисы банка полноценно функционировать. Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. "Вряд ли изменения быстро произойдут. В любой компании есть какой-то костяк людей, которые сверхпродуктивны и на которых держится вся компания. Если сейчас эти люди уйдут, то мы с вами, как потребители, почувствуем на себе результаты этого не ранее чем через 6-12 месяцев", - рассказывал недавно в интервью LIGA.net основатель платежной системы EasyPay Алексей Авраменко

По его словам, машина слишком большая. И человеческий фактор нивелирован по максимуму. Все работает на созданных бизнес-процессах.

В Центре электронного бизнеса ПриватБанка в Днепре рассказали, что для сотрудников ЦЭБа качественно ничего не поменялось. "Новый менеджмент пришел, понял, что ничего не понимает, и решил не трогать ЦЭБ", - делится один из ведущих разработчиков центра. Он добавляет, что разработчики по-прежнему работают в командах и ходят на совещания, где придумывают новые решения. "Если бы разработчикам что-то не нравилось, они бы уже давно ушли: вокруг нас находится куча офисов крупных IT-компаний", - говорит разработчик. Сейчас в ЦЭБе работает около 150 человек.

LIGA.net также выяснила, что нового будет делать ПриватБанк, над какими продуктами сейчас трудится ЦЭБ и зачем ему GPS-датчики в маршрутках.

Приват24 откроют для всех

Приват24 - один из основных продуктов ПриватБанка. У него уже 9 млн пользователей, которым доступна возможность оплачивать коммунальные счета, покупать билеты на транспорт, делать денежные переводы и открывать депозиты с помощью одного приложения. Сейчас Приват24 могут пользоваться только клиенты ПриватБанка. Но уже в октябре его откроют для клиентов других банков. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказали в главном офисе ПриватБанка в Днепре.

Разработчики также планируют полностью обновить IOS-версию приложения Приват24: переделать дизайн, добавить новые функции. Ради этого в ЦЭБ наняли новую команду IOS-разработчиков. Обновление Android будет немного позже.

Apple уже близко, NFC еще ближе

ПриватБанк еще в начале 2014 года разработал собственную технологию облачного NFC-кошелька, которой клиенты банка пользуются до сих пор через приложение Приват24. Но, по словам пресс-секретаря Привата Олега Серги, у банка уже готов некий новый продукт, который ждет запуска.

Для этого банку нужно расширить NFC-возможности в стране, так что он ведет переговоры с тройкой гигантов, одним из которых является Apple. О чем конкретно договариваются компании и в чем заключается новый продукт банка, в Привате скрывают. А член правления банка и новый руководитель ЦЭБа Сергей Харитич говорит загадками.

"Мы хотим продвинуть NFC-платежи. Но проблема в том, что в Украине мало NFC-девайсов. Мы просим крупных мировых игроков тоже сюда зайти. Один уже согласился. На днях надеемся заполучить второго игрока. Когда они зайдут на рынок, NFC-устройств (в Украине. - Ред.) станет больше", - делится Харитич. Он добавил, что с кем-то из трех компаний ПриватБанк точно запустит продукт в этом году. Ориентировочно - в ноябре.

Приватовская Siri

С ботами в Привате начали экспериментировать еще в далеком 2005 году. Они отвечали клиентам на разные вопросы и смогли заменить часть кол-центра банка. Теперь же бот ПриватБанка в Viber может, к примеру, моментально пополнить счет.

"Под "капотом" этого бота - LiqPay. Это кошелек, к которому вы привязываете свою карту и с помощью которого можете оплачивать ряд услуг. Я считаю, что за такими ботами будущее. Это основа ассистентов жизни, которые позволяют решать вопросы в полсекунды", - рассказывает Сергей Харитич.

Он добавил, что Приват работает над голосовым помощником, который будет не просто отвечать на вопросы, но помогать заказывать памперсы, цветы, воду. Глава ЦЭБа также упомянул, что на рынке много англоязычных голосовых решений, а вот с украино- и русскоязычными - проблема. "Но я надеюсь, что в будущем мы преодолеем это препятствие", - говорит он.

Вообще в Привате хотят запустить ботов во всех доступных мессенджерах и сделать их такими, чтобы клиенту не нужно было больше никуда ходить. Даже в приложение Приват24.

Транспорт без кондукторов

"Мы хотим оставить транспорт без кондукторов и вернуть время с контролерами", - заявил член правления ПриватБанка Сергей Харитич на встрече с корреспондентом LIGA.net.

ПриватБанк уже тестирует некоторые решения для транспорта. Например, оплату проезда с помощью QR-кода. Харитич Яговорит, что разработчики банка уже готовят следующее новшество.

Его смысл в том, чтобы человеку не приходилось ничего сканировать, как это нужно делать с QR-кодом. А чтобы он просто зашел в маршрутку со смартфоном, на котором установлено приложение Приват24, и моментально получил push-уведомление с билетом и просьбой оплатить его.

Разработчики уверяют, что знают, как сделать, чтобы push-уведомление получали только люди, находящиеся внутри определенной маршрутки, а не едущие рядом на машине. Все это можно реализовать с помощью GPS-датчиков. Дату запуска в Привате пока не сообщили.