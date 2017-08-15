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9 банков нарушают требование НБУ по уставному капиталу 200 млн гривен
10:21 14.08.2017 |
9 банков нарушают требование Национального банка по размеру уставного капитала на уровне 200 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции по состоянию на 14 августа, передают Українські Новини.
11 июля вступило в силу требование НБУ к банкам иметь минимальный уставный капитал 200 млн гривен.
По состоянию на 14 августа 9 банков не выполнили требование по размеру уставного капитала: банк "Финансовый партнер" (125 млн гривен), банк "Центр" (120 млн гривен), Кредит Оптима Банк(120 млн гривен), Украинский банк реконструкции и развития(120 млн гривен), Поликомбанк(120,3 млн гривен), Альпари Банк(122 млн гривен), Айбокс Банк(122,455 млн гривен), банк "Портал" (125 млн гривен), "Расчетный центр" (153,1 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн гривен - к 11 июля 2017 года, до 300 млн гривен - к 11 июля 2018 года, до 400 млн гривен - к 11 июля 2019 года, до 450 млн гривен - к 11 июля 2020 года, до 500 млн гривен - к 11 июля 2024 года.
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