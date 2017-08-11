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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
В 1-м полугодии Креди Агриколь Банк увеличил прибыль на 81% до 570,6 млн гривен
16:23 11.08.2017 |
В январе-июне Креди Агриколь Банк увеличил чистую прибыль на 80,5% до 570,626 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (316,1 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Креди Агриколь Банк закончил с прибылью 306 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 265 млн гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 808 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года, его собственником является французская финансовая группа Credit Agricole Group.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 11-е место (30,9 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|29 895,2
|29 080,3
|-2,7
|Кредиты клиентам
|15 505,3
|15 820,0
|2,0
|Средства клиентов
|25 210,3
|24 328,9
|-3,5
|Всего капитала
|2 475,6
|2 729,4
|10,3
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