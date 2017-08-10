Круг подозреваемых в деле ПриватБанка будет установлен после оценки нанесенных финнучреждению убытков – Сытник

"Устанавливаются все возможные причастные лица к этой махинации. Параллельно проводятся экономические исследования, чтобы выполнить требование УПК по установлению убытков именно экспертным путем", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"В дальнейшем будем формироваться круг подозреваемых", - добавил директор НАБУ.

Он также напомнил, что до 1 июля бывшие акционеры ПриватБанка должны были выполнить свои обязательства, однако не сделали этого.

"Мы понимаем, что это дело должно быть расследовано мгновенно, и мы максимально быстро стараемся по нему идти", - сказал директор НАБУ.

Ранее А.Сытник сообщил, что 6 июля 2017 года детективы НАБУ проводили следственные действия в главном офисе ПриватБанка (Киев) в Днепре в связи с расследованием событий, происходившими до его национализации в декабре 2016 года. "Обыски касались событий, которые произошли перед национализацией", - сказал он.

НАБУ уточнило, что обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка Украины, а также растраты средств ПриватБанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме 116,8 млрд грн.

В свою очередь, ПриватБанк сообщил в пресс-релизе, что следственные действия в главном офисе банка были запланированы за несколько дней и проводились в рамках расследования фактов незаконного предоставления кредитов бывшими владельцами и топ-менеджерами ПриватБанка.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В конце июня Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

Как рассказал 4 июля 2017 года действующий глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, ПриватБанк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и при их обслуживании и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру.

"Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности", – заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".