Мотор Сич в 2018 году начнет выпуск вертолетов - Богуслаев

АО "Мотор Сич" в 2018 году планирует начать выпуск вертолетов в Запорожье.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил народный депутат - президент и генеральный конструктор АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

"В 2018 году АО "Мотор Сич" начинает выпуск вертолета собственного производства - вертолета "Надежда". Это гражданский вертолет, рассчитанный на 7 пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен "облететь" всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию", - сообщил Богуслаев.

По словам президента АО "Мотор Сич", новый вертолет может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также - для нужд санавиации.

АО "Мотор Сич" - запорожское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция АО "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах мира.