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1-е полугодие Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 12 млн гривен
07:37 11.08.2017 |
Январь-июнь Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 12,116 млн гривен против прибыли за аналогичный период 2016 года (1,288 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные финотчета банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
1-й квартал Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 6,9 млн гривен, 2-й квартал с прибылью 5,2 млн гривен.
2016 год Альфа-банк (Украина) закончил с убытком 4,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альфа-банка (Украина) владеет входящая в состав консорциума "Альфа-Групп" компания ABH Ukraine Limited (Кипр).
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 9-е место (40,2 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|38 953,9
|37 601,8
|-3,5
|Кредиты клиентам
|25 629,5
|26 591,8
|3,8
|Средства клиентов
|31 495,4
|31 216,6
|-0,9
|Всего капитала
|3 311,7
|3 324,2
|0,4
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