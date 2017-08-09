В 1-м полугодии ОТП Банк сократил прибыль на 27% до 345 млн гривен

В январе-июне ОТП Банк сократил чистую прибыль на 27% до 344,9 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (471,3 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

1-й квартал ОТП Банк закончил с прибылью 279,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 65,4 млн гривен.

Чистый комиссионный доход ОТП Банка в отчетном периоде составил 214,8 млн гривен, на 30,6 млн гривен улучшив результат аналогичного периода прошлого года (184,1 млн гривен).

Чистый процентный доход банка в отчетном периоде составил 424,9 млн гривен, достигнув 908,1 млн гривен накопительным итогом с начала года.

Ввиду незначительного снижения курса доллара, а также вследствие дальнейшего очищения кредитного портфеля, прежде всего в корпоративном сегменте, по результатам второго квартала 2017 года кредитный портфель ОТП Банка сократился на 3,76%, составив 23,6 млрд гривен.

Объем кредитов и задолженности юридических лиц составил 16,1 млрд гривен (- 3,15% за квартал); объем кредитов, выданных физическим лицам, составил 7,5 млрд гривен (- 5% в квартальном исчислении).

На фоне прироста остатков на счетах физических лиц до 9,1 млрд гривен (+ 64,1 млн гривен за квартал), общий депозитный портфель ОТП Банка под действием курсового и сезонного факторов во 2-м квартале сократился до 21,8 млрд гривен.

В частности, объем средств юридических лиц составил 12,7 млрд гривен (- 8,55% за квартал).

Активы ОТП Банка по итогам 2-го квартала 2017 года составили 25,5 млрд гривен.

"Благодаря позитивным сигналам рынка, готового работать уже в пост-кризисном режиме, второй квартал позволил нам выкристаллизовать свои ключевые направления развития. Так, фокусируясь на поддержке представителей агросектора, к весенней посевной кампании мы реализовали программу "Агро-фабрика", и продолжаем развивать ее. В обслуживании розничных клиентов мы также реализовали и развили ряд партнерских проектов, в частности, в сфере автокредитования, финансирования энергоэффективности IQ energy, а также карточных и ко-брендовых продуктов", - отметил председатель правления банка Тамаш Хак-Ковач.

Регулятивный капитал ОТП Банка на конец 2-ого квартала составил 2,7 млрд гривен (при нормативном требовании не менее 120 млн гривен).

Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 июля 2017 года зафиксировался на уровне 14,12 % (при нормативе не менее 10%).

Показатель текущей ликвидности банка составил 69,13%, значительно превысив норматив, установленный НБУ (40%).

2016 год ОТП Банк закончил с прибылью 962 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, на украинском рынке ОТП Банк представлен с 1998 года, его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.

ОТП Банк входит в банковскую группу ОТП совместно с КУА "ОТП Капитал" и "ОТП Лизинг".

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 12-е место (26,4 млрд гривен) среди 90 действующих банков.







