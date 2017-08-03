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Укрнафте продлят лицензии на добычу до 2037 года
20:48 03.08.2017 |
Комиссия по вопросам недропользования при государственной службе геологии и недр (Госгеологии) рекомендует продлить специальные разрешения (лицензии) на пользование недрами для крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" на 20 лет до 2037.
Об это говорится в сообщении на сайте Госгеологии, передают Українські Новини.
"20 июля состоялось заседание комиссии по вопросам недропользования, на котором приняли положительное решение о продлении лицензий по Укрнафте на 20 лет", - говорится в сообщении.
Однако, по состоянию 12:00 четверга на сайте Госгеологии приказа о продлении лицензий не было.
Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрнафта" заявляла о возможной остановке Гнединцевского газоперерабатывающего завода в связи с отказом Госгеологии продлить срок действия разрешений на добычу в Анастасиевском, Рыбальском, Артюховском и Коржевском месторождениях в Сумской области.
26 июня "Укрнафта" решила остановить добычу на 4 месторождениях в Сумской области из-за отказа Госгеологии продлить срок действия разрешений.
В 2017 году истекает срок действия спецразрешений компании на 9 месторождениях.
"Укрнафта" оценивает потери от непродления действия 9 разрешений в 4 млрд гривен.
Суммарная добыча на 9 месторождениях составляет 275,7 тыс. тонн нефти (около 20% годового объема добычи нефти "Укрнефти") и 87,9 млн куб. м природного газа.
50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.
9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
Компания эксплуатирует 1 949 нефтяных и 185 газовых скважин, а также имеет 58 буровых установок.
Кроме того, "Укрнафте" принадлежит 537 автозаправочных станций.
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