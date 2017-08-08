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1-е полугодие Приватбанк закончил с убытком 2,9 млрд гривен
13:04 08.08.2017 |
Январь-июнь Приватбанк закончил с убытком 2,908 млрд гривен против прибыли 531 млн гривен за соответствующий период 2016 года.
Об этом говорится в финансовом отчете банка.
В 1-м квартале прибыль банка составила 744 млн гривен, а во 2-м квартале убыток банка составил 3,652 млрд гривен.
В 2016 году убыток банка составил 176,2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|205 183
|228 879
|11,5
|Кредиты клиентам
|43 583
|44 170
|1,3
|Средства клиентов
|181 133
|198 952
|9,8
|Всего капитала
|- 882
|10 726
|-
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