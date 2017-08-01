Укрнафта подала в суд на Кабмин

ПАО «Укрнафта» 31 июля подала иск в Окружной административный суд Киева против Кабинета Министров с требованием отменить постановление №519 от 4 июля, которым правительство внесло последние изменения в порядок выдачи и продления специальных разрешений на пользование недрами. Об этом свидетельствуют открытые данные о стадиях рассмотрения дел Окружным админсудом Киева.

В тот же день «Укрнафта» подала ходатайство об обеспечении своего иска путем остановки действия оспариваемого постановления.

Согласно последним, оспариваемым «Укрнафтой» изменениям порядка выдачи и продления спецразрешений, Госгеология получила право продлевать лицензии нефтегазовым компаниям с налоговым долгом исключительно на те месторождения, от добычи на которых зависит газоснабжение прилегающих населенных пунктов. Этот документ был принят специально для возобновления газоснабжения ряда сел Сумской области, которые остались без газа после остановки «Укрнафтой» добычи на 2 месторождениях в этом регионе.

Тем не менее лицензии на эти месторождения так и не были продлены, а само постановление не устроило «Укрнафту», поскольку вернуло Госгеонедрам право не продлевать лицензии компаниям, которые не в полном объеме платят налоги.

Напомним, что норма, согласно которой компаниям с долгом перед налоговой должно быть отказано в продлении лицензий на добычу полезных ископаемых, появилась 6 апреля 2016 г. (постановление №277). Это постановление и стало причиной, по которой Госгеонедра отказывала «Укрнафте» в продлении лицензий из-за ее налогового долга в 12 млрд грн.

В начале 2017 г. «Укрнафта» через суд добилась отмены этой нормы, но ее лицензии по-прежнему не были продлены. 21 июня этого года Кабмин выполнил решение суда и изъял из перечня оснований для отказа в продлении норму о налоговом долге, но 4 июля принял еще одно постановление №519, которым фактически опять вернул это условие.

Как сообщал OilNews, долг «Укрнафты» по уплате налогов перед государственным бюджетом увеличивается 3-й месяц подряд и на 1 июля составил 13,088 млрд грн. На 1 июля компания остается крупнейшим должником по уплате налогов в стране. На нее приходится 20% всего долга перед налоговой службой.

22 июля 2015 г. новым главой «Укрнафты» был назначен британец Марк Роллинс вместо бельгийца Питера Ванхеке, полностью подконтрольного группе «Приват». Роллинс позиционировал себя как независимый топ-менеджер, работающий в интересах всех акционеров. Однако на сегодня есть все основания говорить о его лояльности к миноритарным акционерам. Подробней об этом в статье «Как Роллинс превратился в Ванхеке-2» писал редактор OilNews Евгений Мочалов.

Новый состав правления был сформирован преимущественно из экспатов, однако ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», касающиеся доходной части, а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев, а юридические вопросы по-прежнему курирует Вячеслав Карташов. Именно Карташов курировал договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г. Тогда из компании посредством предоплат за нефтепродукты и безоплатной отгрузки нефти было суммарно выведено около 14,7 млрд грн.

Справка OilNews

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», а компаниям, входящим в сферу влияния группы «Приват», около 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). ПАО производит сжиженный газ на Качановском, Гнединцевском и Долинском газоперерабатывающих заводах.

В 2016 г. компания получила чистый убыток в 8,739 млрд грн, при этом снизила добычу нефти и газоконденсата на 9,2%, до 1,518 млн т, газа - на 13,4%, до 1,301 млрд куб. м.