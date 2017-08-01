Французская Engie получила лицензию на поставку газа в Украине

Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании в четверг.
"ЭЭМЮ" помимо торговки газом в классификации видов деятельности также оформило возможность добычи газа и нефти, производство, распределение и торговлю электроэнергией.
GDF International принадлежит 99% "ЭЭМЮ", 1% - Sopranor (обе – зарегистрированы по одному адресу во Франции).
Как сообщалось, в июне-июле 2017 года лицензии на поставку газа в Украине получила ООО "Трафигура Юкрейн" – "дочка" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura и "МЕТ Украина" – "дочка" швейцарского MET Holding AG.
По состоянию на 14 июня 2017 года НКРЭКУ выдала 276 лицензии на поставку газа в Украине.