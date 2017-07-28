НБУ отказал Гусельникову, Гуцериеву в покупке Сбербанка, Микитасю и Фуксу - в покупке Проминвестбанка

Национальный банк отказал Григорию Гусельникову, Саилу Гуцериеву в покупке Сбербанка, Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в покупке Проминвестбанка.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

28 июля комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия: Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельников - в ПАО "Сбербанк"; Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".

НБУ объяснил такое решение непредоставлением необходимых и достаточных документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

Как сообщали Українські Новини, ПАО "Сбербанк" является 100% дочерним банком Сбербанка России.

В апреле НБУ получил документы от Саида Гуцериева и Григория Гусельникова на покупку 77,5% и 22,5% акций Сбербанка соответственно.

Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).

В мае бизнесмен Павел Фукс совместно с депутатом Рады Максимом Микитасем подали документы на покупку акций Проминвестбанка.

В марте СНБО ввел санкции против банков с российским госкапиталом.