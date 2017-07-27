Финансовые новости
- |
- 27.07.17
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НАБУ продолжает обыск в Укрнафте по делу искусственного создания дебиторской задолженности
11:06 27.07.2017 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) второй день продолжают проводить обыск в главном офисе ПАО «Укрнафта» по делу выведения из компании миллиардов гривен путем искусственного создания дебиторской задолженности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Уже почти сутки НАБУ обыскивает офис «Укрнафты» в Киеве. Офис заперт. Попасть внутрь невозможно. Часть работников просидели с детективами весь день и всю ночь и продолжают находиться в закрытом офисе. Связь с ними ограниченна - звонить не позволяют», - говорится в сообщении.
Напомним, 26 июля детективы и спецназ НАБУ начали обыски в административном здании «Укрнафты» в Киеве.
Как сообщал OilNews, на 1 июля «Укрнафта» остается крупнейшим должником по уплате налогов в стране. На нее приходится 19,9% всего долга перед налоговой службой (суммарно по стране он составляет 65,9 млрл грн на 1 июля). Этот долг сформировался, начиная с августа 2014 г., когда в ответ на повышение парламентом ренты на нефть и газ, подконтрольный «Привату» менеджмент практически полностью прекратил платить налоги в госбюджет. К маю 2015 г. долг «Укрнафты» по налогам достиг 9 млрд грн.
22 июля того же года был уволен номинальный руководитель компании Питер Ванхеке. Новая команда управленцев во главе с Марком Роллинсом. Роллинс позиционировал себя как независимый топ-менеджер, работающий в интересах всех акционеров. Однако на сегодня есть все основания говорить о его лояльности к миноритарным акционерам.
Новый состав правления был сформирован преимущественно из экспатов, однако ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», касающиеся доходной части, а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев, а юридические вопросы по-прежнему курирует Вячеслав Карташов. Именно Карташов курировал договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г. Тогда из компании посредством предоплат за нефтепродукты и безоплатной отгрузки нефти было суммарно выведено около 14,7 млрд грн.
Справка OilNews
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», а компаниям, входящим в сферу влияния группы «Приват», около 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). ПАО производит сжиженный газ на Качановском, Гнединцевском и Долинском газоперерабатывающих заводах.
В 2016 г. компания получила чистый убыток в 8,739 млрд грн, при этом снизила добычу нефти и газоконденсата на 9,2%, до 1,518 млн т, газа - на 13,4%, до 1,301 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн - Госказначейство
ТОП-НОВОСТИ
|Кто скупает активы Януковича в Украине и зачем
|Прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, указ не будет обнародован – АП
|Чем вызвано новое обострение на трассе "Бахмутка"
|Почему у Путина через два года закончатся деньги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинская компания впервые поставила коноплю в США
|ФГВФЛ отменил аукцион по продаже акций "Мотор Сичи"
|НАБУ продолжает обыск в Укрнафте по делу искусственного создания дебиторской задолженности
|"Овостар Юнион" в I пол.-2017 увеличил производство яиц на 22%
|Grand Capital предлагает торговать криптовалютой
|МАУ в суде требует расторгнуть контракт между Ryanair и Львовским аэропортом - Омелян
Это интересно
|Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD
|Как деньги покупают счастье: 3 способа
|Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей
|Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году
|Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
|Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835