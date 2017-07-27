НАБУ продолжает обыск в Укрнафте по делу искусственного создания дебиторской задолженности

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) второй день продолжают проводить обыск в главном офисе ПАО «Укрнафта» по делу выведения из компании миллиардов гривен путем искусственного создания дебиторской задолженности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Уже почти сутки НАБУ обыскивает офис «Укрнафты» в Киеве. Офис заперт. Попасть внутрь невозможно. Часть работников просидели с детективами весь день и всю ночь и продолжают находиться в закрытом офисе. Связь с ними ограниченна - звонить не позволяют», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля детективы и спецназ НАБУ начали обыски в административном здании «Укрнафты» в Киеве.

Как сообщал OilNews, на 1 июля «Укрнафта» остается крупнейшим должником по уплате налогов в стране. На нее приходится 19,9% всего долга перед налоговой службой (суммарно по стране он составляет 65,9 млрл грн на 1 июля). Этот долг сформировался, начиная с августа 2014 г., когда в ответ на повышение парламентом ренты на нефть и газ, подконтрольный «Привату» менеджмент практически полностью прекратил платить налоги в госбюджет. К маю 2015 г. долг «Укрнафты» по налогам достиг 9 млрд грн.

22 июля того же года был уволен номинальный руководитель компании Питер Ванхеке. Новая команда управленцев во главе с Марком Роллинсом. Роллинс позиционировал себя как независимый топ-менеджер, работающий в интересах всех акционеров. Однако на сегодня есть все основания говорить о его лояльности к миноритарным акционерам.

Новый состав правления был сформирован преимущественно из экспатов, однако ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», касающиеся доходной части, а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев, а юридические вопросы по-прежнему курирует Вячеслав Карташов. Именно Карташов курировал договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г. Тогда из компании посредством предоплат за нефтепродукты и безоплатной отгрузки нефти было суммарно выведено около 14,7 млрд грн.

Справка OilNews

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», а компаниям, входящим в сферу влияния группы «Приват», около 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). ПАО производит сжиженный газ на Качановском, Гнединцевском и Долинском газоперерабатывающих заводах.

В 2016 г. компания получила чистый убыток в 8,739 млрд грн, при этом снизила добычу нефти и газоконденсата на 9,2%, до 1,518 млн т, газа - на 13,4%, до 1,301 млрд куб. м.