ЧАО "Концерн "Хлибпром" (Львов), один из крупнейших в Украине производитель хлеба и хлебобулочных изделий, в январе-июне 2017 года увеличило чистую прибыль почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5,75 млн грн.

Согласно отчету концерна в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход за первое полугодие вырос на 7% - до 491,98 млн грн.

Валовая прибыль увеличилась на 4,5% - до 171,8 млн грн, операционная прибыль сократилась на 38% - до 23,95 млн грн.

Как сообщалось, 2016 год концерн "Хлибпром" завершил с чистым убытком 0,8 млн грн против 89,4 млн грн в 2015 году. Произвел 73 тыс. тонн хлебобулочной продукции и хлебных полуфабрикатов.

ЧАО "Концерн Хлибпром" объединяет восемь производственных подразделений во Львовской и Винницкой областях. Ему принадлежат торговые марки "Хлибна хата", "Винницахлеб", "Хлеб по-львовски", "Любляна", Bandinelli, Panerini.

Основным направлением деятельности является производство хлеба, кондитерских изделий и хлебных полуфабрикатов.