Печерский районный суд Киева снова арестовал 100% акций компании "ТриМоба".

Об этом говорится в определении суда от 12 июля, передают Українські Новини.

11 апреля текущего года Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о наложении ареста на акции "Укртелекома" и ТриМоб".

По данным ГПУ, проводилось расследование о незаконном выделении по указанию бывшего Президента Виктора Януковича 220 млн гривен из государственного бюджета и приватизации 93% акций "Укртелекома" по заниженной на 1,6 млрд гривен цене.

29 июня Апелляционный суд Киева отменил арест акций "ТриМоба", однако 12 июля Печерский райсудом арест снова был наложен.

Следователи ГПУ ходатайство об аресте мотивировали тем, что ООО "ЕСУ" (опосредованный владелец "ТриМоб"), не выполнив в полном объеме условия приватизационного договора, проинформировал Фонд госимущества о намерении продать 100% акций компании.

По мнению следствия, такие действия должностных лиц "ЕСУ" беспрекословно указывают на попытку продать принадлежащее имущество, с целью невозможности в дальнейшем наложении на него взыскания.

Как сообщали Українські Новини, 100% ООО "ТриМоб" принадлежит компании "Укртелеком".

"Укртелеком" входит в состав компании System Capital Management.

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