LycaMobile в Украине: Настоящий дискаунтер или нишевый сервис

Стас Юрасов / ЛIГАБiзнесIнформ

Крупнейший в Европе виртуальный оператор LycaMobile (штаб-квартира в Лондоне) вышел сегодня на украинский рынок, объявив о запуске первых тарифов.

Сим-карты появятся в продаже в партнерских точках продаж по всей Украине в течение недели. Номера с кодом 091, телекоммуникационную инфраструктуру, а также копию мобильной 3G-лицензии британському оператору предоставил его украинский партнер - Тримоб (мобильный актив Укртелекома).

В свою очередь подстраховкой для Тримоба выступает мобильная 3G-сеть Vodafone, с которой подписан договор о национальном роуминге. Это означает, если абонент LycaMobile в Украине вдруг оказался в зоне, где сеть Тримоб отсутствует, он автоматически будет переключен на базовую станцию Vodafone Ukraine.

В течение года LycaMobile собирается привлечь в Украине около 1 миллиона абонентов. LIGA.net решила выяснить, соответствует ли виртуальный оператор своей заявленной стратегии дискаунтера. Ведь в нашей стране мобильная связь уже давно стоит совсем недорого. Поэтому претендовать на роль скидочного провайдера на нашем рынке сможет разве что очень смелый зарубежный игрок.

Что предложил британский виртуал?

LycaMobile сообщила на своем сайте пока только о двух доступных пакетах.

Первый тарифный план L за 130 грн в месяц дает 16 Гб интернет-трафика в Украине, 300 СМС в Украине, 300 минут в национальных (украинские операторы связи) и международной сети LycaMobile (21 страна).

Второй тарифный план XL за 200 грн в месяц - 25 Гб, 500 СМС в Украие, 500 минут в национальных (украинские операторы связи) и международной сети LycaMobile.

Тримоб и Lyca: явная схожесть

На что похожи эти тарифы? Первое, что приходит в голову, - уже существующие тарифы Тримоба. В его нынешней линейке тоже есть тарифы Mobile L за 130 грн, куда тоже входит 16 Гб мобильного интернета, 300 минут разговоров (правда только на сети украинских операторов) и 300 СМС. Таким образом, базовый тариф Lyca отличается от тарифа L Тримоба лишь тем, что в него не входит возможность звонков на номера телефонов Lyca в других странах. Например, виртуальный оператор Lyca есть в таких странах, как Польша, Португалия, США, Германия, где сосредоточены большие украинские диаспоры.

Тарифы Тримоба:

Сравним с Vodafone

Интернет:

Нужно сказать, что 16Гб, которые Lyca в базовом пакете, - это явно больше, чем дает тот же сетевой партнер Тримоб - Vodafone. Так, сейчас тарифный план Vodafone Red L предлагает за 180 грн/месяц всего 14 ГБ (с учетом бонуса). За эти деньги у Vodafone также доступны 300 минут звонков на украинские сети, а также 75 минут за границу. Красного оператора при этом выгодно отличает от Lyca наличие в тарифе бесплатного доступа к социальным сетям (Facebook, Instagram, Twitter, сообщения в Viber и WhatsApp), в которых пользователи также генерируют большое количество трафика. В сети британского виртуала за этот трафик придется платить.

Внутрисеть:

Еще одно заметное преимущество Vodafone (как в принципе и любого другого мобильного оператора "большой тройки") - наличие безлимитных внутрисетевых звонков. У LycaMobile за каждую минуту разговора внутри сети (сверх пакетных минут) придется заплатить 10 копеек.

Межсеть:

У Vodafone за сверхпакетную минуту звонка на другую сеть придется заплатить 25 копеек, у LycaMobile - 30.

Самое интересное начинается при анализе международных тарифов Lyca по исчерпанию пакетного предложения. Каждая минута звонка из Украины в Польшу обойдется в 80 копеек на мобильный номер, и в 40 копеек на фиксированный (или номер Lyca в другой стране). У Vodafone Red любые внепакетные международные звонки обойдутся в 50 копеек за минуту.

Роуминг тарифы Lyca вообще сложно назвать низкими. 30 грн обойдется минута разговора при звонке из Польши в Украину на мобильную сеть. А 100 КБ трафик будут стоить космические 70 грн. При этом Vodafone предлагает роуминговый пакет за 120 грн, куда входит 120 MБайт трафика, 100 минут внутри сети (или 100 входящих звонков).

1. Сим-карта Lyca может быть интересна для той группы украинских пользователей, родственники которых уже имеют сим-карты этого оператора в других странах для дешевой голосовой связи внутри сети. А так как во всех странах своего присутствия британский холдинг обслуживает около 16 млн абонентов, некоторые из них действительно могут оказаться украинцами, живущими за рубежом.

2. За такие деньги никто из большой тройки не дает такой объем мобильного интернет-трафика. Правда, есть нюансы. Во-первых, Lyca не дает бесплатных соцсетей. Во вторых сеть Тримоб, на которой работает британский виртуал, начинала строиться еще в 2007 году. Ее скоростные и емкостные характеристики явно могут отличаться в худшую сторону от того же Vodafone, Киевстар или Lifecell, которые затеяли 3G-стройку только в 2015 году и уже вложили в новую инфраструктуру более $1 млрд. Плюс ко всему, не известно, до какого момента Vodafone будет продолжать предоставлять Тримобу в аренду свою сеть. Ведь сейчас в национальном роуминге может обслуживаться максимум несколько сотен тысяч абонентов Тримоба. Но будет ли рад сотрудничеству Vodafone, когда их будет больше миллиона? И более того, интернет-трафик будет доставаться чужим абонентам даже дешевле, чем своим.

3. Если дискаунтер продает дополнительные услуги, будьте уверены, они вряд ли будут стоить дешево. Так строится бизнес-модель как авиационного дискаунтера, так и телекоммуникационного. Нынешняя практика это подтверждает: звонки сверх пакета и роуминг тарифы обойдутся абонентам Lyca по расценкам, которые часто могут оказаться выше среднерыночных.