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Правохранители подозревают руководство "Мотор Сичи" в растрате на 350 миллионов
17:28 24.07.2017 |
ГПУ с Нацполицией разоблачили преступную схему растраты средств ОАО "Мотор Сич" в сумме более 350 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Установлено, что в течение 2013-2016 годов служебные лица указанного общества приобрели "мусорные" ценные бумаги (ценные бумаги спекулятивной категории с низким кредитным рейтингом) путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн гривень на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
Как сообщают в ГПУ, по состоянию на настоящее время завершено проведение обысков на основных объектах и по месту жительства ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, следствием которых является извлечение 500 тыс долларов и значительного объема антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается.
Напомним, ФГВФЛ выставил на продажу акции АО "Мотор Сич".
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