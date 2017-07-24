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Второе судно с углем из ЮАР для ТЭС "ДТЭК" прибыло в Украину
10:05 24.07.2017 |
В порт "Южный" 23 июля прибыл второй в текущем году балкер с 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР для Приднепровской и Криворожской ТЭС "ДТЭК Энерго", сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, работы по разгрузке судна с углем планируется завершить в течение трех-четырех дней.
В пресс-службе напоминают, что первое судно с 75 тыс. тонн антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая 2017 года. Всего компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля из ЮАР.
По состоянию на 23 июля запасы антрацита на ПдТЭС и КрТЭС составляют 110 тыс. тонн и 90 тыс. тонн соответственно.
Как сообщалось, согласно прогнозной структуре топлива на 2017 год, ожидаемое потребление ГК ТЭС углей газовой группы в текущем году составляет 18 млн 244,7 тыс. тонн (76,2%), антрацитовой - 5 млн 701,5 тыс. тонн (23,8%).
В 2016 году ГК ТЭС Украины потребили 28 млн 833,5 тыс. тонн угля, в том числе газовой группы - 17 млн 697,3 тыс. тонн (доля - 61,4%), антрацитовой - 11 млн 136,1 тыс. тонн (38,6%).
"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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