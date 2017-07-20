Минфин договорился с Приватбанком о создании единой системы верификации бюджетных выплат

Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк подписали меморандум о сотрудничестве. Это позволит использовать уникальные наработки и технологии банка в IT-отрасли для создания в Украине единой системы верификации бюджетных выплат.

По словам министра финансов Александра Данилюка, сегодня бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен из-за отсутствия системы мониторинга использования средств для выплат льгот, социальных пособий, субвенций на предоставление льгот и субсидий. Это обусловлено несогласованностью существующих баз данных различных государственных органов. А главное, что без создания системы верификации бюджетных выплат государство не может обеспечить качественное предоставление льгот и других услуг.«Наша главная цель - повысить эффективность системы верификации бюджетных выплат, что значительно сэкономит бюджетные средства. Поэтому сотрудничество с ПриватБанком в этом направлении для всей страны является важным и необходимым», - отметил Александр Данилюк.Как сообщил во время подписания Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, банк готов делиться эффективными решениями и архитектурами в IT-отрасли для построения системы верификации бюджетных выплат, других общенациональных баз данных.«Одним из главных стратегических направлений работы банка является «Приват.Share», интеграция передовых технологий в системы госуправления и государственных финансов, - отметил Александр Шлапак. - На сегодня единая клиентская база ПриватБанка является самым совершенным в Украине примером создания и администрирования базы данных, и наш опыт, наши наработки позволят государству не изобретать велосипед, а в кратчайшие сроки построить систему верификации бюджетных выплат».При разработке Министерством финансов единой системы верификации бюджетных выплат будут использоваться не только уже готовые наработки ПриватБанка, но и привлекаться квалифицированные специалисты банка для создания новых разработок. По словам А. Шлапака, новая система, на разработку которой нужно полгода, позволит раздробленные и бесчисленные базы данных объединить в единую управляемую систему.