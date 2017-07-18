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Разработкой стратегии Приватбанка займется McKinsey
19:10 18.07.2017 |
18 июля 2017 года Наблюдательный совет ПриватБанка выбрал компанию McKinsey&Company Украина победителем конкурса по отбору международно признанной компании, которая будет отвечать за разработку стратегии ПАО КБ «ПриватБанк».
В декабре 2016 года государство в лице Министерства финансов с целью сохранения макроэкономической стабильности и приобрело 100% акций ПАО КБ «ПриватБанк» - крупнейшего банка в Украине, который до этого был признан НБУ неплатежеспособным. Это приобретение увеличило долю государства в банковском секторе до примерно 55% (по совокупным активам) и создало необходимость разработки плана реструктуризации бизнеса (рыночной стратегии) для ПриватБанка с учетом других государственных банков на рынке. Правительство взяло на себя обязательства по меморандуму об экономической и финансовой политике, подписанному 2 марта 2017 года.
Для разработки вышеупомянутой стратегии Наблюдательный совет провел независимый конкурс по отбору международно признанной фирмы, которая выполнит эту сложную задачу наилучшим образом. На основании особенностей предложений, поступивших более чем от десяти ведущих мировых компаний и других участников, Наблюдательный совет избрал компанию McKinsey&Company Украина победителем этого конкурса.
Задачей является разработка рыночной стратегии оптимизации операций ПриватБанка, которая бы одновременно обеспечивала максимальную ценность для акционера и финансовую стабильность, а также осуществление диагностики банка и оценки его способности восстановить устойчивую бизнес-модель и сгенерировать стратегические варианты ее дальнейшего развития. Для разработки вышеупомянутой стратегии необходимо проанализировать и оценить ландшафт и перспективы банковского сектора, а также уделять особое внимание другим государственным банкам (например, Ощадбанку, Укрэксимбанку и Укргазбанку), кроме ПриватБанка.
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