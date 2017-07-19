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Укргаздобыча поставила пятилетней рекорд по суточной добыче газа
07:22 19.07.2017 |
Укргаздобыча с 12 июля 2017 г. пересекла отметку в 42 млн кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние пять лет, сообщает пресс-служба компании.
Средняя суточная добыча газа за 12-16 июля составил 42,1 млн кубометров, что на 7,5% или на 2,9 млн кубометров больше показателей аналогичного периода 2016 г.
Всего с начала года Укргаздобыча увеличила добычу газа на 253 млн кубометров (до 8,15 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
100% акций Укргаздобычи принадлежит государству в лице НАК Нафтогаз Украины. Компания обеспечивает около 75% всей добычи газа в Украине.
Ранее глава Укргаздобычи Олег Прохоренко заявил, что в 2020 г. Украине сможет отказаться от импорта газа за счет увеличения собственной добычи до 20 млрд кубометров.
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