Укргаздобыча поставила пятилетней рекорд по суточной добыче газа





Укргаздобыча с 12 июля 2017 г. пересекла отметку в 42 млн кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние пять лет, сообщает пресс-служба компании.

Средняя суточная добыча газа за 12-16 июля составил 42,1 млн кубометров, что на 7,5% или на 2,9 млн кубометров больше показателей аналогичного периода 2016 г.

Всего с начала года Укргаздобыча увеличила добычу газа на 253 млн кубометров (до 8,15 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

100% акций Укргаздобычи принадлежит государству в лице НАК Нафтогаз Украины. Компания обеспечивает около 75% всей добычи газа в Украине.

Ранее глава Укргаздобычи Олег Прохоренко заявил, что в 2020 г. Украине сможет отказаться от импорта газа за счет увеличения собственной добычи до 20 млрд кубометров.