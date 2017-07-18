Хорватская компания "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd" по заказу "Укргаздобычи" выполнит работы по бурению в Полтавской области на сумму 792,580 млн гривен. Об этом сообщает портал "Наші Гроші", ссылаясь на систему "Прозорро".

Речь идет о заказе бурения шести газоконденсатных скважин в Яблуневском НГКМ в Полтавской области.

Сообщается, что ориентировочно 4 августа буровая бригада из 50 человек начнет выполнение работы.

В сутки будут использовать 6,5 тыс. л топлива по 0,75 евро или 22,25 гривен за литр.

"Сумма нынешней сделки на 20% ниже ожидаемой стоимости закупки в 986,97 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отметим, что это третий завершенный из 15 лотов тендера на общую ожидаемую сумму 13,04 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что по рузельтатам второго тендера хорватская компания "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd " получит 786 млн. гривен от "Укргаздобычи" на выполнение работ по бурению в Полтавской области.