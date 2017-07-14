Национальный банк включил банки "Глобус" и "Кредит Днепр" (оба - Киев) в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо ВТБ Банка и Диамантбанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк выбрал 20 банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса в 3-м квартале.

Согласно сообщению, в валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса в 3-м квартале смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

В новый перечень вошли банки "Глобус" и "Кредит Днепр" вместо ВТБ Банка и неплатежеспособного Диамантбанка.

Общий список выглядит следующим образом: Альфа-банк (Украина), Банк инвестиций и сбережений, банк "Глобус", банк "Кредит Днепр", ИНГ Банк (Украина), Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Приватбанк, банк "Пивденный", Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 6 декабря 2016 года расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях в форме запроса оптимального курса.

С октября 2016 НБУ зашивает через торгово-информационные системы курсы покупки и продажи иностранной валюты у банков с крупнейшими объемами покупки-продажи за предыдущий квартал, после чего заключает договор с тем банком, который предложил лучший курс.