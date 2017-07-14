Национальный банк 13 июля отнес банк "Новый" (Днипро) к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Акционеры банка "Новый" на собрании приняли решение о прекращении осуществления банковской деятельности и предоставили соответствующий план в Национальный банк.

"В то же время согласно закону Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" Национальный банк не имеет права согласовать план прекращения банка при наличии оснований, при которых этот банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных", - объясняет НБУ.

Как сообщается, размер регулятивного капитала банка "Новый" на 12 июля был меньше одной трети от минимального уровня.

Таким образом, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Национальный банк отмечает, что 99% всех вкладчиков банка (около 3 тыс. человек) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. гривен.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 36 млн гривен.

По состоянию на 8 июня 2017 года владельцем существенного участия в банке "Новый" является Государственное космическое агентство Украины (18,3% акций).

Остальными акциями банка владеют лица с частицами менее 10% акций банка каждый.

Как сообщали Українські Новини, 26 июня акционеры банка "Новый" одобрили прекращение банковской деятельности финансовым учреждением.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 58-е место (770,6 млн гривен) среди 90 действующих банков.



