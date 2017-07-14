Финансовые новости
- |
- 14.07.17
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ отнес банк "Новый" к категории неплатежеспособных
11:23 14.07.2017 |
Национальный банк 13 июля отнес банк "Новый" (Днипро) к категории неплатежеспособных.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Акционеры банка "Новый" на собрании приняли решение о прекращении осуществления банковской деятельности и предоставили соответствующий план в Национальный банк.
"В то же время согласно закону Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" Национальный банк не имеет права согласовать план прекращения банка при наличии оснований, при которых этот банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных", - объясняет НБУ.
Как сообщается, размер регулятивного капитала банка "Новый" на 12 июля был меньше одной трети от минимального уровня.
Таким образом, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Национальный банк отмечает, что 99% всех вкладчиков банка (около 3 тыс. человек) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. гривен.
Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 36 млн гривен.
По состоянию на 8 июня 2017 года владельцем существенного участия в банке "Новый" является Государственное космическое агентство Украины (18,3% акций).
Остальными акциями банка владеют лица с частицами менее 10% акций банка каждый.
Как сообщали Українські Новини, 26 июня акционеры банка "Новый" одобрили прекращение банковской деятельности финансовым учреждением.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 58-е место (770,6 млн гривен) среди 90 действующих банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Силовики проводят более 180 обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко - Матиос
"Сейчас проводятся 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.
ТОП-НОВОСТИ
|ЧП в энергетике не дает Ахметову зарабатывать
|Учебный крот. Что мог сдать россиянам начальник Яворовского полигона
|"Зрада" в бюджете. Кому Гройсман и депутаты не дали "срубить" миллиард
|Почему террористы снова "кошмар" Марьинку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ отнес банк "Новый" к категории неплатежеспособных
|Суд арестовал судостроительный завод Новинского
|Государственный "Аграрный фонд" помог химзаводам Фирташа возобновить работу
|Собственник "Новуса" покупает агрокомпанию в Украине
|Аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair
|FXOpen запускает конкурс "Властелин крипто"
Это интересно
|Nissan начинает внедрение в своих автомобилях интеллектуальной технологии автоматической парковки ProPILOT Park
|Daimler подозревают в подтасовке данных о выхлопах миллиона машин
|Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупок
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой