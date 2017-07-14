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Собственник "Новуса" покупает агрокомпанию в Украине
07:40 14.07.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвесткомпании BT Invest (Литва), собственнику сети продуктовых супермакетов Novus и Castle Black Limited (Кипр) приобрести совместный контроль над агрокомпанией Crousman Constructions Limited (Кипр).
Согласно решению АМКУ от 29 июня № 401-р, компания Crousman Constructions планирует предоставлять услуги элеватора в Николаевской области.
BT Invest созданная в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Является собственником сети продуктовых супермаркетов Novus, холдинга Stolitsa Group, который реализовывает проекты недвижимости в Киеве и Киевской области и является инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville.
Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве.
Согласно информации на сайте BT Invest, компания вместе с украинскими партнерами реализует новый инфраструктурный проект - морской порт в Николаеве.
Компания Castle Black Limited занимается выращиванием и реализацией зерновых, бобовых и семян масличных культур, строительством и ремонтом складских помещений, предоставлением в аренду коммерческой недвижимости.
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