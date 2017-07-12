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Минфин докапитализировал ПриватБанк на 22,5 млрд грн
18:08 12.07.2017 |
Министерство внесло в капитал национализированного ПриватБанка (Киев) облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства финансов Украины.Решение о перечислении средств было принято 11 июля, уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины (НБУ) и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. Обязательства конечных бенефициарных владельцев банка были изложены в письме от 16 декабря 2016 года, однако его текст не обнародовался.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам, а затем сообщила, что финучреждению по итогам пост-аудита потребуется докапитализация еще минимум на 30 млрд грн.
В середине мая 2017 года ПриватБанк привлек EY для проведения комплексного аудита финансовой отчетности и деятельности банка за 2016 год.
На основании выводов EY Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 26 июня принял решение докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.
Согласно соответствующему постановлению №443, которое обнародовано на сайте правительства, в обмен на новые акции банка будут выпущены облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) сроком обращения до 17 лет и ставкой до 9,8% годовых.
Процесс докапитализации будет проходить в два этапа, на первом из которых выпущены ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.
Второй транш, в 16 млрд грн, будет перечислен ближе к концу осени. При этом его объем может быть снижен в случае разработки и реализации банком стратегии работы с залоговым имуществом, полученным в качестве погашения задолженности по кредитам, а также за счет прибыли банка.
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