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НБУ прогнозирует завершение forensic audit в Приватбанке до октября
15:36 12.07.2017 |
Национальный банк прогнозирует завершение комплексного анализа (forensic audit) в Приватбанке до конца сентября.
Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в среду на рабочем совещании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передают Українські Новини.
По словам Рожковой, аудитор Приватбанка компания EY не смогла получить приемлемые аудиторские доказательства в достаточном объеме относительно периода, в котором возникло обесценение кредитов и авансов клиентам.
"Для объективного анализа событий, произошедших в течение года, необходимо доверять данным отчета за предыдущий период. Таким образом, аудиторы не подтверждают достоверность данных, изложенных в годовом отчете Приватбанка 2015 года, акцептированного предыдущим аудитором - PwC ", - подчеркнула Екатерина Рожкова.
Она сообщила, что обесценивание кредитов могло произойти как в 2016 году, так и в предыдущие годы.
По словам Рожковой, в задачи EY не входило изучение проблематики инсайдерских кредитов Приватбанка в рамках подготовки заключения отчетности банка за 2016 год.
Подтверждение инсайдерского характера кредитов, предоставленных Приватбанком бывшим связанным лицам входит в перечень задач forensic audit, который должен завершиться до конца сентября этого года.
Как сообщали Українські Новини, forensic audit проводится для предотвращения проблем, связанных с посягательством на имущество компании и его ненадлежащим использованием, а также для сбора доказательств по уже случившимся фактам.
Национальный банк нанял детективное агентство Kroll и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в Приватбанке, который определит масштаб возможных злоупотреблений.
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