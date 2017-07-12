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Генпрокуратура прокомментировала обыски в "Укрэнерго"
14:22 12.07.2017 |
Генеральная прокуратура Украины прокомментировала обыски в ГП "НЭК Укрэнерго.
Об этом говорится на официальном сайте ГПУ.
Как сообщается, обыски проводились через досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации преступной схемы разворовывания государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога тендерной документации должностными лицами ГП "НЭК Укрэнерго" в особо крупных размерах.
Отмечается, что хищения средств проводилось при соучастии со служебными лицами Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, а также рядом субъектов хозяйственной деятельности, путем организации закупок товаров, работ и услуг в подконтрольных предприятий по значительно завышенным ценам, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины.
"В настоящее время в рамках уголовного производства по постановлений суда проводятся обыски по всей территории Украины с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Напомним, в среду, 12 июля, ГПУ пришла с обысками в компании "Укрэнерго".
Во вторник, 11 июля, представители Генеральной прокуратуры провели обыски также в доме председателя НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.
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