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Аэропорт "Борисполь" в 2013-2016гг предоставлял скидки только МАУ - АМКУ
16:22 11.07.2017 |
Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" в течение 2013-2016 гг. предоставляло скидки к аэропортовым сборам только ЧАО "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), говорится в опубликованных на днях рекомендациях Антимонопольного комитета Украины от 14 июня этого года.
"Другим авиаперевозчикам скидки к аэропортовым сборам не предоставлялись", - констатируется в документе.
АМКУ напоминает, что в Украине с конца 2012 года решением Мининфраструктуры и Минэкономразвития руководителям аэропортов было разрешено предоставлять авиакомпаниям скидки к аэропортовым сборам до 80%. Речь идет о сборах за посадку-взлет; за обслуживание пассажиров в аэровокзале; за обеспечение авиационной безопасности и за сверхнормативную стоянку воздушных судов.
Антимонопольное ведомство отмечает, что в рамках исследования рынка пассажирских авиаперевозок запрашивало у министерств обоснование этих скидок, однако не получило его.
"Предоставление возможности руководителям аэропортов применять ... до 80% скидки к аэропортовым сборам при отсутствии расчетов экономической эффективности..., а также без анализа влияния на рынки предоставления специализированных услуг в аэропортах Украины и на рынки перевозок пассажиров авиационным транспортом может свидетельствовать о необоснованно завышенном размере предельных ставок аэропортовых сборов", - считает АМКУ.
По результатам исследования вопроса предоставления таких скидок комитет установил, что некоторые аэропорты одним авиаперевозчикам предоставляют такие скидки на регулярные рейсы, другим нет.
В качестве примера ведомство приводит отказы "Борисполя" авиакомпаниям "Роза ветров" и "Днипроавиа" соответственно в 2013 году и ноябре 2016 года.
"Международный аэропорт "Борисполь" продолжает по своему усмотрению предоставлять скидки к аэропортовым сборам только одной компании", - заявлял АМКУ по состоянию на 14 июня этого года.
Ведомство напомнило о рекомендациях ІАТА, согласно которым скидки могут быть поддержаны только, если они не нарушают условий честной конкуренции, не являются дискриминационными и применяются обоснованно. Помимо этого, они могут вводиться после консультаций со всеми авиакомпаниями и согласования четких измеряемых целей, связанных с такими скидками и преференциями.
АМКУ также указывает на необходимость проверки соблюдения политики ІСАО по сборам: преференции должны быть недискриминационными, справедливо распределенными среди всех пользователей и ограниченными во времени, по объемам и количеству. Среди других условий - проведение анализа влияния на операционную деятельность и сетевой эффект участников авиаперевозок, публикация всех деталей о системе преференций на сайтах аэропортов и возможность обратиться к независимому регулирующему органу в случае, если авиакомпании не согласны с решением аэропорта.
Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" в начале мая 2017 года утвердил положение о применении понижающих коэффициентов к аэропортовых сборам на период до апреля 2022 года или достижения пассажиропотока в 20 млн. Соответствующий документ подписал и.о. первого заместителя гендиректора Евгений Дыхне, возглавлявший аэропорт до марта этого года, когда его новым гендиректором по итогам конкурса стал Павел Рябикин.
Согласно положению, "Борисполь" предложил 80%-ную скидку к пассажирскому сбору за транзитного пассажира. Для уже существующих рейсов скидка к пассажирскому сбору зависит от прироста обеспечиваемого авиакомпанией пассажиропотока: до 100 тыс. чел. она нулевая, от 100 до 300 тыс. - 10%, от 300 тыс. до 600 тыс. - 20%, от 600 тыс. до 1,2 млн - 30%, от 1,2 млн до 2,4 млн - 40%, от 2,4 млн до 4,8 млн - 50% и свыше 4,8 млн - 60%.
Для новых международных рейсов (минимум раз в неделю в пункт, расположенный на расстоянии от 100 км от существующей сети) скидка к сбору за взлет-посадку и пассажирскому сбору в первый год составляет 80%. Во второй год она уменьшается до 60%, третий - до 40% и четвертый - до 20%, однако если авиакомпания сможет обеспечить ежегодный прирост пассажиров на новых рейсах в 150 тыс., то избежит такого уменьшения.
Помимо этого, Мининфраструктуры в середине июня понизило предельный размер пассажирского сбора для "Борисполя" для международных рейсов с $17 до $13, для транзитных пассажиров - до $8,5. Оно также разрешило аэропорту предоставлять до 30% скидки на чартерные рейсы.
Руководство "Борисполя" после опубликования рекомендаций АМКУ сообщило, что уточнит свою публичную оферту о предоставлении скидок, отметив, что антимонопольное ведомство не знало о майском приказе.
Дискуссия об аэропортовых сборах обострилась после отказа крупнейшей европейской авиакомпании Ryanair от заявленного входа в Украину, объяснившей свое решение нарушением "Борисполем" достигнутых ранее договоренностей. По мнению Ryanair, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая МАУ, лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.
В то же время гендиректор аэропорта П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает "Борисполю" ультимативные требования в отношении полетов в Киев, в частности, о решении споров в Лондонском арбитраже и заниженных или нулевых тарифах на целый ряд услуг. Он заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.
Такую позицию резко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он вновь выразил предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны МАУ, и обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.
Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. Согласно финплану аэропорта на 2017 год, пассажиропоток на этот год планируется на уровне 10,16 млн чел., что на 18% больше фактического показателя в 2016 году.
МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - "Борисполь". На данный момент во флоте МАУ 42 самолета средним возрастом 12 лет. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский. МАУ в этом году намерены увеличить количество пассажиров с 6 млн до 7,8 млн, в том числе из "Борисполя" - с 2,66 млн до 3,3 млн.
Ryanair, согласно сообщению Ирландской фондовой бирже, где торгуются ее акции, по итогам июня 2017 года увеличила перевозку пассажиров в годовом измерении на 13% - до 123,8 млн. Флот компании состоит из 427 самолетов.
Украина должна была стать 34 страной в сети компании. Предполагалось выполнять рейсы по четырем направлениям из Борисполя, по семи - из Львова.
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