Приватбанк подтвердил участие немецкого банкира Мюллера-Ханке в конкурсе на должность предправления

Приватбанк подтвердил участие немецкого банкира Райнера Мюллера-Ханке в конкурсе на должность председателя правления.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала корпоративный секретарь банка Виктория Страхова, передают Українські Новини.

"Фрэнсис Малиж (директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа) не рекомендовал немца на позицию главы правления Приватбанка. Это была рекомендация одной из IFIs (международных финансовых институций) рассмотреть в качестве кандидата с условием участия в конкурсе как доказательство того, что есть в мире кандидаты со стальными шариками, готовые возглавить Приватбанк со всем его legacy", - написала она.

Страхова сообщила, что сейчас Приватбанк отбирает рекрутинговую компанию, которая займется поиском кандидатов.

"Пока еще нет решения по отобранному агентству, будет завтра (11 июля), надеюсь", - отметила она.

Назначение нового председателя банка в конце июля маловероятно, поскольку по техническому заданию у агентства будет 4 недели на подбор кадров.

"И, скорее всего, у человека будет срок завершить дела на текущем месте работы", - сказала Виктория Страхова.

По ее словам, предпочтений по национальности нет, а главный критерий - профессионализм и желательное владение украинским или русским языком.

Как сообщали Українські Новини, немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке претендует на должность председателя правления Приватбанка.

Мюллер является членом советов FinComBank (Молдова) и азербайджанского AccessBank.

В Украине он уже работал генеральным директором Swedbank в 2009-2013 годах.