Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил концентрацию на фармацевтическом рынке Украины, которая заключается в приобретении ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" акций ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ).

Такое разрешение АМКУ принял 16 июня.

В своем заключении АМКУ отмечает, что участники концентрации связаны между собой, а благодаря присутствию в наблюдательном совете БХФЗ представителя фармфирмы "Дарница", последняя имеет право блокировать принятие решений наблюдательным советом БХФЗ.

По мнению экспертов АМКУ, в продуктовых портфелях обоих участников концентрации лекарственные средства производства БХФЗ и "Дарницы", которые пересекаются согласно признакам взаимозаменяемости, составляют не более 10% общего объема производства.

При этом совокупная доля обоих участников концентрации на общем рынке фармацевтических препаратов составляет около 6%, а по итогам 2015-2016 гг на большинстве задействованных рынков не превышает 35%.

Вместе с тем, на рынках, где совокупная доля участников концентрации превышает 35%, в результате концентрации произойдет незначительный прирост доли, что, по мнению экспертов АМКУ, свидетельствует об отсутствии существенного влияния на конкуренцию на таких рынках.

При этом в АМКУ отмечают, что на большинстве рынков генерических лекарственных средств наблюдается постоянное колебание долей большинства игроков на рынке. На каждом из рынков генерических лекарств, которые исследовались в рамках дела, установлено наличие потенциальных конкурентов участников концентрации, лекарственные средства которых внесены в Государственный реестр лекарственных средств, но которые по разным причинам не реализуют свои препараты этой группы.

"Указанные субъекты хозяйствования могут в любой момент отреагировать на структурные изменения на рынках и выйти на рынок со своими препаратами", - считают в АМКУ.

Также в АМКУ отмечают, что участники концентрации осуществляют производство генерических препаратов на основе старых молекул. Доля участников концентрации на определенных рынках генерических препаратов будет постепенно уменьшаться за счет замещения препаратами нового поколения.

При этом в исследуемых группах препаратов участники концентрации не проводят оценку рынков, не вкладывают средства в исследования рынков, рекламу и маркетинг.

"Это связано с тем, что препараты производятся на основе старых молекул, продаются в соответствии с устоявшимися предпочтениями потребителей и не требуют продвижения", - считают в АМКУ.

В АМКУ напоминают, что 22 января 2016 года комитет разрешил фармфирме "Дарница" приобрести акции БХФЗ, однако указанная концентрация не была осуществлена в течение года.

Как сообщалось, по оценке БХФЗ, приобретение его акций фармфирмой "Дарница" приведет к монополизации "Дарницей" тех лекарственных средств, которые производятся как на БХФЗ, так и на "Дарнице". В частности, это противомикробные и противовоспалительные лекарства, антибиотики, средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему, пищеварительную систему и метаболизм, а также ряд других лекарственных средств.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ разрешил компании "Дарница" приобрести более 50% акций БХФЗ. Однако в апреле 2016 года комитет оштрафовал компанию на 20,4 тыс. грн за приобретение 30%-го пакета акций БХФЗ без соответствующего разрешения регулятора.