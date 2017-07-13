Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 23:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
АМКУ разрешил концентрацию на фармрынке путем приобретения акций БХФЗ фармфирмой "Дарница"
09:32 13.07.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил концентрацию на фармацевтическом рынке Украины, которая заключается в приобретении ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" акций ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ).
Такое разрешение АМКУ принял 16 июня.
В своем заключении АМКУ отмечает, что участники концентрации связаны между собой, а благодаря присутствию в наблюдательном совете БХФЗ представителя фармфирмы "Дарница", последняя имеет право блокировать принятие решений наблюдательным советом БХФЗ.
По мнению экспертов АМКУ, в продуктовых портфелях обоих участников концентрации лекарственные средства производства БХФЗ и "Дарницы", которые пересекаются согласно признакам взаимозаменяемости, составляют не более 10% общего объема производства.
При этом совокупная доля обоих участников концентрации на общем рынке фармацевтических препаратов составляет около 6%, а по итогам 2015-2016 гг на большинстве задействованных рынков не превышает 35%.
Вместе с тем, на рынках, где совокупная доля участников концентрации превышает 35%, в результате концентрации произойдет незначительный прирост доли, что, по мнению экспертов АМКУ, свидетельствует об отсутствии существенного влияния на конкуренцию на таких рынках.
При этом в АМКУ отмечают, что на большинстве рынков генерических лекарственных средств наблюдается постоянное колебание долей большинства игроков на рынке. На каждом из рынков генерических лекарств, которые исследовались в рамках дела, установлено наличие потенциальных конкурентов участников концентрации, лекарственные средства которых внесены в Государственный реестр лекарственных средств, но которые по разным причинам не реализуют свои препараты этой группы.
"Указанные субъекты хозяйствования могут в любой момент отреагировать на структурные изменения на рынках и выйти на рынок со своими препаратами", - считают в АМКУ.
Также в АМКУ отмечают, что участники концентрации осуществляют производство генерических препаратов на основе старых молекул. Доля участников концентрации на определенных рынках генерических препаратов будет постепенно уменьшаться за счет замещения препаратами нового поколения.
При этом в исследуемых группах препаратов участники концентрации не проводят оценку рынков, не вкладывают средства в исследования рынков, рекламу и маркетинг.
"Это связано с тем, что препараты производятся на основе старых молекул, продаются в соответствии с устоявшимися предпочтениями потребителей и не требуют продвижения", - считают в АМКУ.
В АМКУ напоминают, что 22 января 2016 года комитет разрешил фармфирме "Дарница" приобрести акции БХФЗ, однако указанная концентрация не была осуществлена в течение года.
Как сообщалось, по оценке БХФЗ, приобретение его акций фармфирмой "Дарница" приведет к монополизации "Дарницей" тех лекарственных средств, которые производятся как на БХФЗ, так и на "Дарнице". В частности, это противомикробные и противовоспалительные лекарства, антибиотики, средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему, пищеварительную систему и метаболизм, а также ряд других лекарственных средств.
Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ разрешил компании "Дарница" приобрести более 50% акций БХФЗ. Однако в апреле 2016 года комитет оштрафовал компанию на 20,4 тыс. грн за приобретение 30%-го пакета акций БХФЗ без соответствующего разрешения регулятора.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перезагрузка КСУ. Портновцам осталось "править" два месяца
|В НАБУ не видят альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда, палаты не решат актуальные проблемы
|Рада приняла проект пенсионной реформы в первом чтении
|Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair
|FXOpen запускает конкурс "Властелин крипто"
|Физлицо Сосис сконцентрировал 89,1% банка "Альянс"
|Укрпочта стала ближе к расчетам картами
|Международный трейдер Trafigura в 8 раз увеличила поставки газа в Украину в июне
|АМКУ разрешил концентрацию на фармрынке путем приобретения акций БХФЗ фармфирмой "Дарница"
|"Метинвест" не намерен приобретать ДМК у ИСД, но готов к переговорам о реструктуризации задолженности - источник
Это интересно
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней