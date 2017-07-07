Высший хозяйственный суд отказал оператору газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" в удовлетворении кассационной жалобы на постановление Киевского апелляционного суда, который отметил решение суда первой инстанции. Соответствующее решение было вынесено судьей, передают Українські Новини.

14 сентября 2016 года Хозяйственный суд Киева решил взыскать с Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в пользу "Укртрансгаза" 924,832 млн гривен долга за услуги балансировки газа в 1-м полугодии, но уже 15 февраля 2017 Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции.

При этом рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, без присутствия представителей СМИ и общественности.

С таким ходатайством к суду обратились представители "Укртрансгаза".

В свою очередь "Нафтогаз" поддержал предложение.

По словам представителей "Укртансгаза", данный спор возник из-за отказа "Нафтогаза" документально оформлять акты приема-передачи газа во время отопительного сезона.

Согласно законодательству, если у такого газа нет продавца, то возникает небаланс.

При возникновении небаланса "Укртрансгаз" и операторы газораспределительных сетей (ГРС) должны сделать балансировку.

Для физического покрытия небаланса "Укртрансгаз" вынужден был приобрести соответствующие объемы газа по промышленной цене.

В 1-м полугодии 2016 года "Укртрансгаз" установил месячный небаланс "Нафтогаза" за январь - 45,147 млн куб. м, за февраль - 32,462 млн куб. м, за март - 29,818 млн куб. м, за апрель - 6,644 млн куб. м, за май - 5,092 млн куб. м, за июнь - 3,218 млн куб. м.

В этом случае, согласно кодексу ГТС, алгоритм оплаты за газ выглядит следующим образом: на объем небаланса "Укртрансгаз" покупает газ по рыночной цене (базовая цена) и выставляет счет с коэффициентом 1,2 к базовой цене газа на оплату услуг балансировки операторам ГРС, с чьих сетей предприятия ТКЭ отобрали газ.

В свою очередь "Нафтогаз" утверждает, что, по его данным, небаланс газа в указанный период у него не возникал и услуги по балансировке он не заказывал.

Согласно позиции "Нафтогаза", заявленные "Укртрансгазом" объемы небаланса газа должны считаться несанкционированным отбором, поскольку компания вообще не заказывала услуги по транспортировке целому ряду потребителей, которые этот газ израсходовали.

По мнению "Нафтогаза", именно "Укртрансгаз" несет ответственность за утрату или недостачу принятого к перевозке груза (газа), который поступил в ГТС для транспортировки, поскольку как перевозчик не обеспечил его сохранность за пределами представленных "Нафтогазом" номинаций.

Как сообщали Украiнськi Новини, в начале января 2017 года "Укртрансгаз" подал в Хозяйственный суд Киева еще один иск к своему акционеру НАК "Нафтогаз Украины" с требованием взыскать с него дополнительно 1,144 млрд гривен долга за предоставленные услуги балансировки газа.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".