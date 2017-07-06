В Приватбанке проходят обыски в рамках расследования незаконной выдачи кредитов бывшими владельцами банка

Приватбанк заявляет, что обыски в главном офисе проходят в рамках расследования по факту незаконной выдачи кредитов бывшими владельцами и топ-менеджерами.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

"Сегодня в главном офисе банка начата совместная работа соответствующих подразделений банка и детективов НАБУ по тщательному анализу "токсического портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка. В рамках уголовного производства по расследованию фактов незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами, в банке совместно с НАБУ проводятся плановые работы", - заявляет Приватбанк.

На основании заявления НБУ касательно бывшего менеджмента банка Приватбанк совместно с НАБУ проводит тщательный анализ документов и готов всячески содействовать проведению следственных действий в отношении бывших собственников и топ-менеджменту.

Данная работа в офисе банка запланированы в течение нескольких дней.

Кроме адвокатов НАБУ в работе задействованы также сотрудники спецназа НАБУ.

"Это необходимо для оперативного реагирования в случае получения информации о нахождении лиц, в отношении которых открыто уголовное производство", - добавили в банке.

Как сообщали Українські Новини, в четверг НАБУ проводит обыски в главном офисе Приватбанка.