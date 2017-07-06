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EY победил в конкурсе по выбору советника для приватизации "Центрэнерго"
09:46 06.07.2017 |
Аудиторская компания EY (ранее - Ernst&Young, польское подразделение) победила в конкурсе по выбору советника для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".
Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества (ФГИ) на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, решение по выбору советника принимала комиссия, в которую входили руководители ФГИ, Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли.
Второе место заняла компания Rothschild Polska Sp. z o.o.
ФГИ указывает, что разница между первым и вторым местом составила всего 1 балл.
Кроме того, всего на 2-3 балла меньше победителя получили два других участника конкурса - ООО "ПрайсВотерХаузKуперс-Украина" и ООО "КПМГ-Украина".
"Комиссия сделала вывод, что консорциум, который создал Ernst & Young, является наиболее подходящим для работы с "Центрэнерго", а сроки выполнения работ по подготовке к приватизации - кратчайшие," - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия Парфененко.
Парфененко добавил, что теперь победитель и фонд начнут работу над договором, а кандидатуру советника должно утвердить правительство.
Основной целью советника по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" является повышение инвестиционной привлекательности предприятия, обеспечение продажи пакета акций эффективному собственнику и получение максимально возможного объема средств в государственный бюджет.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году "Центрэнерго", по международным стандартам финансовой отчетности, увеличила чистую прибыль в 17,7 раз с 21,856 млн гривен до 386,687 млн гривен.
В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 665 МВт, это около 14% от общей установленной мощности электростанций Украины.
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