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Совет НБУ признал недостаточной работу правления по надзору за ПриватБанком
13:54 05.07.2017 |
Совет Национального банка Украины (НБУ) констатирует недостаточную работу правления центробанка по обеспечению надзора за деятельностью ПриватБанка, национализированного в конце 2016 года.
"Запоздалые действия правления Национального банка не способствовали принятию своевременных мер по стабилизации ситуации и минимизации финансовых потерь", - констатируется в решении совета НБУ от 4 июля, обнародованном на сайте центробанка в среду.
Совет напоминает, что для пополнения капитала ПриватБанка государство уже потратило эквивалент почти 5% ВВП, а с учетом принятого во второй половине июня решения о дополнительной докапитализации на 38,5 млрд грн указанные расходы могут возрасти до около 7% ВВП.
Совет НБУ также указывает, что в результате национализации ПриватБанка доля государства в банковском секторе Украины превысила половину этого сектора, в частности, по чистым активам - 56%, по депозитам населения - 62%.
"Превалирующая доля государства в банковском сегменте сейчас является одним из основных системных рисков финансовой системы Украины", - констатирует совет.
Он призвал правительство и правление Нацбанка к скорейшему обновлению стратегии реформирования госбанков, которая должна лечь в основу новых бизнес-моделей госбанков.
Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
В июне Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.
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