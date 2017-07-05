Совет НБУ признал недостаточной работу правления по надзору за ПриватБанком

Совет Национального банка Украины (НБУ) констатирует недостаточную работу правления центробанка по обеспечению надзора за деятельностью ПриватБанка, национализированного в конце 2016 года.

"Запоздалые действия правления Национального банка не способствовали принятию своевременных мер по стабилизации ситуации и минимизации финансовых потерь", - констатируется в решении совета НБУ от 4 июля, обнародованном на сайте центробанка в среду.

Совет напоминает, что для пополнения капитала ПриватБанка государство уже потратило эквивалент почти 5% ВВП, а с учетом принятого во второй половине июня решения о дополнительной докапитализации на 38,5 млрд грн указанные расходы могут возрасти до около 7% ВВП.

Совет НБУ также указывает, что в результате национализации ПриватБанка доля государства в банковском секторе Украины превысила половину этого сектора, в частности, по чистым активам - 56%, по депозитам населения - 62%.

"Превалирующая доля государства в банковском сегменте сейчас является одним из основных системных рисков финансовой системы Украины", - констатирует совет.

Он призвал правительство и правление Нацбанка к скорейшему обновлению стратегии реформирования госбанков, которая должна лечь в основу новых бизнес-моделей госбанков.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В июне Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

