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"ПриватБанк" вытребовал у заемщиков и взял под охрану 74 нефтебазы
08:23 06.07.2017 |
"ПриватБанк" вытребовал у заемщиков и взял под охрану 74 нефтебазы, сообщил председатель правления финучреждения Александр Шлапак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
"Мы вынуждены были 74 нефтебазы сейчас вытребовать назад в собственность банка, поскольку заемщики перестали рассчитываться по займам", - сказал он.
Как уточнил А.Шлапак, всего в финансовом лизинге находится 120 нефтебаз и 248 АЗС.
"Часть портфеля в размере 6,6 млрд грн, связанная с заправочными станциями, сейчас обслуживается. Существенно хуже ситуация с нефтебазами", - сказал он.
Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело о доведении "ПриватБанка" до неплатежеспособности.
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