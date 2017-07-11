ОГХК перечислила в госбюджет 321,848 млн грн дивидендов за 2016 год

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), перечислило 50% из полученной по итогам 2016 года чистой прибыли на выплату дивидендов, уплатив в бюджет государства 321,848 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе ОГХК во вторник, это самая большая сумма отчислений такого вида обязательного платежа в госбюджет за время работы компании на рынке.

Уплата рекордных дивидендов стала возможной благодаря динамичному росту финансовых показателей компании за время ее работы. Так, если в 2015 году чистая прибыль ОГХК составил 630, 8 млн грн, то в 2016 он а увеличил ась до 643,7 млн грн и был а рассчитана по международным стандартам финансового учета.

"Мы с гордостью отмечаем, что наша компания прошла международный аудит в компании из " большой четверки", и в очередной раз подтвердила статус социально-ответственного государственного предприятия, которое играет значительную роль в наполнении государственного бюджета", - комментирует исполняющий обязанности главы правления ПАО "ОГХК" Александр Гладушко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, кроме дивидендов за 2016 год, в 2017 году ОГХК оплатила 189,2 млн грн части чистой прибыли за 2015 год, и 494,2 млн грн других налогов и обязательных платежей. В частности, - около 203 млн грн налога на прибыль, 130,4 млн грн платы за пользование недрами и 160,8 млн грн других платежей в государственный и местные бюджеты.

В целом ОГХК, по данным Государственной фискальной службы Украины, в прошлом году утроила уплату налоговых платежей по сравнению с 2015 годом до 695 млн грн.

Как сообщалось, ОГХК в 2016 г. нарастила чистую прибыль на 7%, или на 45,9 млн грн, по сравнению с предыдущим годом - до 677,678 млн грн. Чистый доход компании за 2016 год возрос до 2,442 млрд грн, или на 33%. EBITDA увеличилась с 820,091 млн грн до 1,083 млрд грн, или на 32%.

Кабинет министров Украины 28 декабря 2016 года утвердил финансовый план ОГХК на 2016 год, в соответствии с которым чистый доход от реализации продукции на 2016 год был запланирован в размере 2 млрд 248,343 млн грн, расходы - 1 млрд 781,27 млн грн, чистая прибыль - 483,660 млн грн, уплата всех налогов и сборов в госбюджет - 577,125 млн грн.

ОГХК в 2015 году перечислила в госбюджет более 650 млн грн налогов и сборов. По итогам года она получила чистый доход 1,9 млрд грн, доналоговую прибыль - 773 млн грн.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Фактическую деятельность ГП "ОГХК" начало с августа 2014 года, когда правительство решило передать ему в управление имущественные комплексы ВГМКа и ИГОКа.

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК" - общество выпустило 2 млрд акций стоимостью 1 грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году