Финансовые новости
- |
- 05.07.17
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Укрнафте" вслед за ПриватБанком удалось доказать юрисдикцию Гаагского арбитража в споре с РФ по Крыму
12:24 05.07.2017 |
Международный арбитражный суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) вынес решение о юрисдикции и допустимости в двух спорах, инициированных "Укрнафтой" и еще 11 другими компаниями и лицами против России в связи с аннексией Крыма.
"26 июня 2017 года, после проведения обсуждений, состав арбитража единогласно вынес решения о юрисдикции в двух вышеуказанных делах. Далее, в ближайшее время состав арбитража даст процессуальные указания для следующей фазы разбирательств", - указано в публикации арбитража во вторник.
Это уже третье подобное решение: два предыдущих были приняты в феврале и марте двумя другими составами арбитража в других подобных спорах против РФ, в частности, по искам ПриватБанка и его экс-владельца Игоря Коломойского.
Люк Эрик Питерсон (Luke Eric Peterson) в издании Investment Arbitration Reporter отмечал тогда, что эти решения означают, что Россия должна нести обязательства по защите украинских инвесторов в Крыму после его аннексии согласно двустороннему российско-украинскому договору о защите инвестиций.
Как сообщалось, первое подобное разбирательство против РФ было начато по иску экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского и ООО "Аэропорт "Бельбек" 13 января 2015 года на основании регламента UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли) и соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций. Истцы заявили, что РФ нарушила свои обязательства, вытекающие из указанного договора, путем принятия с февраля 2014 года мер, лишивших истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского терминала для коммерческих перелетов аэропорта "Бельбек" в Крыму.
И.Коломойский заявлял о наличии у него до 2020 года контракта на управление пассажирским терминалом аэропорта "Бельбек" (Севастополь), национализированным Россией после аннексии Крыма. Он потребовал от РФ компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала. Речь идет о сумме в $15 млн.
Затем, 13 апреля 2015 года, подобное арбитражное разбирательство против РФ инициировали ПриватБанк и ООО "Финансовая компания "Финилон", так как аннексия Россией Крыма не позволила истцам продолжить свой банковский бизнес в Крыму. А в июне 2015 года подобные иски подали "Укрнафта" и другие связанные с экс-владельцами ПриватБанка компании, потерявшие в Крыму нефтебизнес и активы в сфере недвижимости.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бой под Песками. Что задумал Путин перед G20
|Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное - решение регламентного комитета
|Международные резервы НБУ в июне увеличились на 2% до $17,9 млрд
|Эксперты доказали, что целью вируса Petya.A была именно Украина
Эксперты изучили зараженный модуль и обнаружили там несколько дополнительных классов, основной - под названием MeCom. И в нем - переменную, которая доказывает, что вирус писали именно для Украины, - она называется EDRPOU, и записывается туда код ЕДРПОУ.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Альфа-Форекс" предлагает выгодные условия инвестирования в счета Управляющих
|Совет НБУ признал недостаточной работу правления по надзору за ПриватБанком
|"Укрнафте" вслед за ПриватБанком удалось доказать юрисдикцию Гаагского арбитража в споре с РФ по Крыму
|"Центрэнерго" выплатило государству 151,4 млн грн дивидендов за 2016 г.
|Казахстанский инвестор приобрел Регион-Банк
|FreshForex проводит конкурс для аналитиков Форекс
Это интересно
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
|Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году
|Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей