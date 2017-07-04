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Казахстанский инвестор приобрел Регион-Банк
18:21 04.07.2017 |
Казахстанский инвестор Ариф Бабаев стал собственником украинского Регион-Банка, поменявшего название на Sky Bank, сообщила пресс-служба банка.
"Казахстанский инвестор выкупил универсальный Регион-Банк с 26-летним опытом на украинском рынке, переименовав его в Sky Bank и сделав акцент в развитии на IT-решения", - отмечается в информации на сайте банка во вторник.
"Мы делаем серьезные инвестиции в IT-системы, очень осторожно относимся к кредитованию и имеем значительную подушку из ликвидных активов, это залог нашей надежности", - цитируется в сообщении А.Бабаев.
А.Бабаев - казахстанский предприниматель, имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2013 по 2016 годы являлся управляющим директором одного из крупнейших в Казахстане Казкоммерцбанка.
Процесс смены основного собственника Регион-Банка начался в декабре 2016 года, когда А.Бабаев приобрел 53,54% акций у харьковского бизнесмена, президента Харьковского банковского союза Анатолия Волока.
Регион-Банк был основан в 1991 году. По данным Нацбанка Украины (НБУ), на 15 мая 2017 года его крупнейшим акционером являлся председатель наблюдательного совета А.Бабаев (99,0935%).
По информации НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 77-е место (325,253 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.
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