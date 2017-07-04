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Кабмин снизит норматив выплаты дивидендов "Энергоатомом" и "Укрэнерго" до 40% с 75% прибыли
13:41 04.07.2017 |
Кабинет министров Украины снизит норматив выплаты дивидендов в бюджет государственными предприятиями НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго"до 40% с75% чистой прибыли.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании во вторник.
Принятие такого решения позволит удержать повышение розничных тарифов на электроэнергию для потребителей и, соответственно, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также рост инфляционных процессов.
Решение должно вступить с момента его опубликования и действовать до 1 июля 2018 года.
Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил чистую прибыль в 4,5 раза (на 646,679 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 187,126 млн грн. Чистый доход НАЭК в 2016 году возрос на 9,6% (на 3 млрд 163,981 млн грн) - до 36 млрд 67,864 млн грн, тогда как валовая прибыль сократилась на 22,7% (на 1 млрд 676,897 млн грн) - до 5 млрд 723,969 млн грн.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
"Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 3 млрд 12,096 млн грн, чистый доход - на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль - на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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