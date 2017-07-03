Генпрокуратура имеет вопросы к бывшему руководству Приватбанка и НБУ о незаконной выдаче кредитов, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.

Об этом журналистам в понедельник заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.

"У меня накануне заседания сегодняшнего регламентного комитета произошло совещание относительно 2 эпизодов. В декабре (2016 года), уже после решения НБУ о связанности 2 фирм с руководством Приватбанка, а такое решение делало невозможным выдачу им кредитов, произошло их перекредитование на огромные суммы, которые потом не были возвращены. В данный момент у нас вопрос к членам кредитного комитета Приватбанка, которых мы допрашиваем в последние 2 недели, а также представителям НБУ, которые должны были надзирать за переоформлением кредитов. И к одной и к другой стороне у нас есть вопросы, и после проведения экспертиз ГПУ сможет сделать подозрение", - сказал он.

Луценко сообщил, что НАБУ и САП со своей стороны также расследуют события, происходившие в Приватбанка накануне национализации.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк, который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.

При проведении национализации Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязались реструктуризировать кредиты связанным юридическим лицам до июля 2017 года.

Данное требование также зафиксировано в меморандуме МВФ.

Приватбанк договорился с консорциумом в составе финансово-холдинговой компании Rothschild & Co, независимой инвестиционно-банковской компании FinPoint и аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young) о переговорах по реструктуризации кредитов.

3 июля Национальный банк заявил, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.