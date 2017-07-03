Финансовые новости
- |
- 03.07.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Генпрокуратура имеет вопросы к бывшему руководству Приватбанка и НБУ о незаконной выдаче кредитов, - Луценко
16:05 03.07.2017 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.
Об этом журналистам в понедельник заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.
"У меня накануне заседания сегодняшнего регламентного комитета произошло совещание относительно 2 эпизодов. В декабре (2016 года), уже после решения НБУ о связанности 2 фирм с руководством Приватбанка, а такое решение делало невозможным выдачу им кредитов, произошло их перекредитование на огромные суммы, которые потом не были возвращены. В данный момент у нас вопрос к членам кредитного комитета Приватбанка, которых мы допрашиваем в последние 2 недели, а также представителям НБУ, которые должны были надзирать за переоформлением кредитов. И к одной и к другой стороне у нас есть вопросы, и после проведения экспертиз ГПУ сможет сделать подозрение", - сказал он.
Луценко сообщил, что НАБУ и САП со своей стороны также расследуют события, происходившие в Приватбанка накануне национализации.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк, который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.
При проведении национализации Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязались реструктуризировать кредиты связанным юридическим лицам до июля 2017 года.
Данное требование также зафиксировано в меморандуме МВФ.
Приватбанк договорился с консорциумом в составе финансово-холдинговой компании Rothschild & Co, независимой инвестиционно-банковской компании FinPoint и аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young) о переговорах по реструктуризации кредитов.
3 июля Национальный банк заявил, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет-2017 за 6 мес. перевыполнен на 13,1% по доходам - Госказначейство
|Индекс базовых отраслей Украины в мае вернулся к росту - Нацбанк
|МВФ исключит требование о земельной реформе для очередного транша Украине, - источник
|Регламентный комитет Рады счел необоснованным представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Борисполь будет развиваться как хабовый аэропорт - Рябикин
|Генпрокуратура имеет вопросы к бывшему руководству Приватбанка и НБУ о незаконной выдаче кредитов, - Луценко
|RoboForex подготовил новые вебинары Форекс
|Фонд госимущества хочет продать Криворожскую ТЭЦ и "Киевпассервис"
|НБУ получил документы от белорусского бизнесмена Прокопени на покупку Сбербанка
|Коломойский и Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка, - НБУ
|"Укрзализныця заявляет о попытках "ОККО" завысить цену поставляемого ей ДТ
Это интересно
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?
|R2-D2 из «Звездных войн» продали за рекордные $2,76 миллиона
|Дубай заменит часть полицейских крошечными беспилотными машинками
|ESET назвала источник эпидемии вируса-вымогателя
|Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном
|Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
|Как стартапы обманывают инвесторов на Kickstarter