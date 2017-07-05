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"Центрэнерго" выплатило государству 151,4 млн грн дивидендов за 2016 г.
07:22 05.07.2017 |
ПАО "Центрэнерго" выплатило в государственный бюджет 151,4 млн грн дивидендов за 2016 год.
Как сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины, "Центрэнерго" перечислило дивиденды в полном объеме.
Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 386,867 млн грн, чистый доход - на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую прибыль - в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн.
"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
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